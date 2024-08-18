В Битании заявили о планах приравнять женоненавистничество к терроризму
Правительство Великобритании рассматривает крайнее женоненавистничество как одну из форм терроризма, в действующем законодательстве по борьбе с насилием в отношении женщин выявляют пробелы, сообщает The Guardian.
Стратегию борьбы с насилием в отношении женщин и девочек распорядилась пересмотреть министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер. Новые предложения предусматривают, что учителя будут сообщать о своих учениках, которых подозревают в женоненавистничестве, в программу по борьбе с терроризмом Prevent.
«Эта работа ляжет в основу нового стратегического подхода правительства к противодействию экстремизму», — пояснила Купер.
В декабре 2022 года Принц Гарри и его жена Меган Маркл обвинили газету The Sun в женоненавистничестве. Поводом для этого стала публикация журналиста Джереми Кларксона, который написал в своей колонке, что «ненавидит» Меган Маркл. Позже редакция принесла извинения, но семейная чета не приняла их, назвав действия газеты «пиар-ходом».
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