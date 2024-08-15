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На экс-президента Аргентины завели дело о домашнем насилии

Экс-президенту Аргентины Фернандесу предъявили обвинения в домашнем насилии
Экс-президента обвиняют в насилии «причинении серьезного вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами» его бывшей спутнице Фабиоле Яньес. Прокурор описал девять таких эпизодов. Сам Фернандес называет обвинения ложными

В отношении экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса, ранее обвиненного в домашнем насилии, завели уголовное дело, сообщает La Nacion.

Федеральный прокурор Рамиро Гонсалес официально предъявил Фернандесу обвинения, пишет газета. Оно касается «причинения серьезного вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами» его бывшей спутнице Фабиоле Яньес, а также «угроз применения силы».

Прокурор распорядился взять показания у ряда бывших должностных лиц, в том числе бывшего лечащего врача президента. Также он запросил записи с камер видеонаблюдения с виллы, где жила Яньес.

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Альберто Фернандес

Гонсалес отметил, что с тех пор как Яньес начала встречаться с Фернандесом, она «страдала от отношений, характеризующихся преследованием, психологическим преследованием и физическими нападениями в контексте гендерного и домашнего насилия». «Асимметричные и неравные отношения власти», по словам прокурора, усилились после того, как Фернандес был избран президентом Аргентины.

По мнению прокурора, эпизоды преследования Яньес начались в 2016 году и усугубились в течение последнего года полномочий Фернандеса на посту президента. Всего он описал девять таких эпизодов.

Фернандесу 65 лет, пост президента Аргентины он занимал в 2019-2023 годах. С Яньес экс-глава государства не состоял в официальном браке. Она младше политика на 22 года.

В начале августа Яньес подала в суд на бывшего партнера за физическое насилие. Судья постановил: «Обязать Альберто Анхеля Фернандеса прекратить любые акты вмешательства или запугивания, которые он прямо или косвенно совершает по отношению к Фабиоле Яньес как в реальном, так и в цифровом пространстве». 

Суд также запретил Фернандесу приближаться к Яньес на расстояние менее 500 м от ее дома или от того места, где она занимается своей обычной деятельностью. Из-за обвинений в домашнем насилии ему запретили покидать страну.

Сам Фернандес заявил, что «все это ложь» и что он докажет это в суде. Он высказал опасения, что судья будет предвзятым и действовать против него.

По мнению Фернандеса, судья Хулиан Эрколини, который ведет дело, выдвинул обвинение необычно быстро после подачи жалобы. Он также отметил, что тот приказал наложить общий арест на его имущество, который аргентинская Федеральная кассационная палата ранее отозвала.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Аргентина домашнее насилие уголовное дело
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