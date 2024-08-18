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Политика ,  
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В РАНХиГС сообщили о 555 переименованных на Украине улицах с 2014 года

Более 550 связанных с русским и советским прошлым улиц в украинских городах переименовали за последние 10 лет, сообщили «РИА Новости» эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС.

«Стоит отметить, что 58% изменений (321 переименование) приходится на 2022-2024 годах», — говорится в сообщении.

В более чем 300 случаях названия внутригородских объектов меняли в связи с декоммунизацией, более 200 названий сменили из-за политики дерусификации, отметили исследователи РАНХиГС. На данный момент в Киеве осталось 60 топонимов, которые планируют переименовать в рамках закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».

По мнению исследователей, первым изменением, ознаменовавшим вестернизацию украинской топонимики, стало переименование Красной площади в Контрактовую площадь в 1990-х годах.

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Политика
Одесса

После начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене «российских» топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского и имперского времен.

В частности, в середине июля власти Одесской области распорядились о смене названий нескольких улиц в областном центре. Кроме того, в городе и регионе будут переименованы более 80 объектов. Улица Бабеля в Одессе станет улицей Дмитрия Иванова, а улица Ильфа и Петрова — улицей Семьи Глодан.

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Украина декоммунизация переименование улиц
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