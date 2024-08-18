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«РИА Новости» узнали сумму хищений в рамках образовательного нацпроекта

«РИА Новости» узнали сумму хищений в образовательном нацпроекте в 2021 году

При реализации национального проекта в сфере образования в 2021 году было украдено более 50 млн руб., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство также узнало о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при реализации образовательного национального проекта.

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Марина Ракова

Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил бывшую заместительницу министра просвещения России Марину Ракову к пяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в нескольких эпизодах мошенничества. Экс-чиновницу обвинили в хищении 21,2 млн руб., выделенных на федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» в 2019–2020 годах. Тогда Фонд новых форм развития образования и Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») заключили два договора. Выполненные по ним работы, как считает следствие, не соответствовали техническим заданиям.

Еще 20,3 млн руб., по данным следствия, были похищены через фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН). Также следствие настаивало, что 9 млн руб. похитили при фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой Андрея Саака и ее гражданского мужа Артура Стеценко в Федеральный институт развития образования при той же академии.

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Теги
образование коррупция нацпроекты
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