МЧС: задымленность от природных пожаров зафиксировали в 33 поселках Якутии

Задымленность от природных пожаров зафиксировали в 33 поселках Якутии

В 33 населенных пунктах четырех районов Якутии наблюдается задымленность из-за природных пожаров, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Всего в регионе собрали и исследовали 26 проб атмосферного воздуха. Случаев отравления продуктами горения и угарным газом не зарегистрировано, отметили в ведомстве.

На данный момент в республике действует 84 природных пожара на общей площади более 338 тыс. га.

«За сутки на природных пожарах ликвидировано свыше 30 тысяч га. <...> За сутки ликвидировано 5 пожаров на площади свыше 30,5 тыс.га и локализовано 18», — говорится в сообщении МЧС.

В тушении огня принимают участие более 1,6 тыс. специалистов и 180 единиц техники. На особом контроле МЧС России находятся девять пожаров.

Накануне в Тандинском районе Тувы ввели режим ЧС в связи с ростом числа лесных пожаров. Леса в Туве горят из-за жары, которая сопровождается отсутствием дождей.

По состоянию на 17 августа в Тандинском районе зафиксировали семь природных пожаров на площади почти 500 га. Возгорания тушили более 173 человек и 25 единиц техники, а также вертолет Ми-8.