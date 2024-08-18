Зеленая партия США официально утвердила кандидата на выборах президента

Американская партия зеленых определила своего кандидата на выборах президента страны. Им стала экоактивистка и врач Джилл Стайн, выступающая за прекращение военной поддержки Украины. Трансляцию национального съезда партии транслировали на ее сайте.

За Стайн проголосовали 267 делегатов — абсолютное большинство делегатов съезда. Впервые Стайн участвовала в выборах президента от объединения зеленых в 2016 году, получив около 1% голосов.

Политик ранее неоднократно высказывалась против военной помощи Украине со стороны Вашингтона. По ее мнению, США стоит держаться подальше от конфликтов, которые не представляют прямой угрозы для страны. Стайн также отмечала, что конфликт на территории Украины влияет на климатические изменения. Кроме того, Стайн жестко критикует действия Израиля в секторе Газаю

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис выдвинута на них кандидатом от демократов. Республиканская партия выбрала своим кандидатом бывшего американского президента Дональда Трампа.