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Выборы президента США ,  
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Зеленая партия США официально утвердила кандидата на выборах президента

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Выборы президента США

Американская партия зеленых определила своего кандидата на выборах президента страны. Им стала экоактивистка и врач Джилл Стайн, выступающая за прекращение военной поддержки Украины. Трансляцию национального съезда партии транслировали на ее сайте.

За Стайн проголосовали 267 делегатов — абсолютное большинство делегатов съезда. Впервые Стайн участвовала в выборах президента от объединения зеленых в 2016 году, получив около 1% голосов.

Политик ранее неоднократно высказывалась против военной помощи Украине со стороны Вашингтона. По ее мнению, США стоит держаться подальше от конфликтов, которые не представляют прямой угрозы для страны. Стайн также отмечала, что конфликт на территории Украины влияет на климатические изменения. Кроме того, Стайн жестко критикует действия Израиля в секторе Газаю

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Фото:Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис выдвинута на них кандидатом от демократов. Республиканская партия выбрала своим кандидатом бывшего американского президента Дональда Трампа.

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выборы президента США Экология
Харрис Камала фото

Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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