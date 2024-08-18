В Ливане заявили о поставках газа из Египта в ближайшие дни

Ливан ждет поступления газа из Египта на следующей неделе, заявил и. о. министра энергетики страны Валид Файяд телеканалу Al Arabiya.

По словам Файяда, поставки начнутся к 23 августа.

17 августа Ливан остался без света в связи с отключением последнего энергоблока крупнейшей электростанции Аль-Захрани из-за нехватки топлива.

В специализирующемся на производстве электроэнергии в стране госпредприятии Électricité du Liban заявили, что отключение затронет «жизненно важные объекты, такие как аэропорт, морской порт, водяные насосы и канализационные системы». В компании пообещали «возобновить работу всех вышедших из строя электростанций соразмерно количеству топлива, которое поступит в ее распоряжение», и после этого «постепенно восстанавливать подачу электроэнергии».

Проблема энергоснабжения в Ливане остается нерешенной с окончания гражданской войны. До начала экономического кризиса в октябре 2019 года, в разных городах и регионах государственное электричество поставлялось населению по 12-18 часов в сутки.