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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил об уничтожении 11 единиц техники ВСУ в Курской области

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Военная операция на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» вместе со служащими бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) России за сутки уничтожили 11 единиц техники и два миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

«За прошедшие сутки <...> в общей сложности уничтожено на нашем участке: два танка, боевых бронированных машины четыре, один Stryker, два миномета и три пикапа, <...> и одна инженерная машина разграждения», — сказал Алаудинов.

По его словам, только на одном направлении были уничтожены более 50 военных ВСУ.

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Фото:John Moore / Getty Images

Бои с подразделениями ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Как сообщал врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа, украинские войска контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Алаудинов говорил, что ВСУ задействовали для операции в Курской области 11 тыс. военных.

Из региона уехали около 120 тыс. человек. 16 августа, украинская армия ударила по мосту через реку Сейм в Глушковском районе, в результате он был разрушен.

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