Маск объяснил закрытие офиса соцсети Х в Бразилии
Решение закрыть офис Х (Twitter) в Бразилии было непростым, заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети.
Однако, по словам Маска, компания не могла согласиться с требованиями судьи бразильского Верховного суда Алешандре Мораеса.
«Если бы мы согласились с незаконной тайной цензурой и требованиями Алешандре Мораеса о передаче частной информации, у нас не было бы возможности объяснить свои действия, не испытывая стыда», — написал Маск.
В другой публикации Маск сравнил Мораеса с Волдемортом, темным волшебником из серсии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Ранее социальная сеть X объявила о прекращении работы в Бразилии. Решение было принято из-за Мораеса, который «по секретному постановлению» пригрозил арестом законному представителю соцсети в Бразилии, если она «не выполнит его цензурные приказы».
Суд Бразилии обязал X заблокировать некоторые аккаунты за «фейки». Соцсеть сначала выполнила требования, но потом Маск объявил, что аккаунты будут разблокированы.
В компании заявили, что решение о закрытии офиса было вынужденным и что в компании «глубоко опечалены». Несмотря изменения, соцсеть будет доступна для пользователей в этой стране.
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