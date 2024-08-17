Маск объяснил закрытие офиса соцсети Х в Бразилии

Решение закрыть офис Х (Twitter) в Бразилии было непростым, заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети.

Однако, по словам Маска, компания не могла согласиться с требованиями судьи бразильского Верховного суда Алешандре Мораеса.

«Если бы мы согласились с незаконной тайной цензурой и требованиями Алешандре Мораеса о передаче частной информации, у нас не было бы возможности объяснить свои действия, не испытывая стыда», — написал Маск.

В другой публикации Маск сравнил Мораеса с Волдемортом, темным волшебником из серсии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Ранее социальная сеть X объявила о прекращении работы в Бразилии. Решение было принято из-за Мораеса, который «по секретному постановлению» пригрозил арестом законному представителю соцсети в Бразилии, если она «не выполнит его цензурные приказы».

Суд Бразилии обязал X заблокировать некоторые аккаунты за «фейки». Соцсеть сначала выполнила требования, но потом Маск объявил, что аккаунты будут разблокированы.

В компании заявили, что решение о закрытии офиса было вынужденным и что в компании «глубоко опечалены». Несмотря изменения, соцсеть будет доступна для пользователей в этой стране.