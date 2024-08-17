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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Израиле заявили об «осторожном оптимизме» по сделке о прекращении огня

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Переговорная группа Израиля выразила «осторожный оптимизм» по возможному продвижению сделки с палестинской группировкой ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников. Об этом сообщил советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

«Группа доложила премьер-министру об осторожном оптимизме по поводу возможного продвижения по сделке на основе обновленного американского предложения, которое включает компоненты, приемлемые для Израиля», — говорится в публикации. Он выразил надежду, что давление на палестинскую группировку ХАМАС со стороны США позволит достичь прорыва в переговорах

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в то же время назвал оптимизм по поводу скорого подписания соглашения «иллюзией». «Мы находимся не на пороге соглашения или реальных переговоров, а скорее на пороге навязывания американского диктата», — заявил он.

Axios сообщил, что США рассчитывают на скорое заключение сделки по Газе
Политика
Сектор Газа

Ранее, 15 августа, в Дохе прошли очередные непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта.

Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что на них США представили новое мирное предложение, которое «устраняет почти все оставшиеся пробелы». Ожидается, что еще одни переговоры пройдут в Каире 21 августа, их цель — финализировать договоренности, отмечает издание.

Предыдущее и пока единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.

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Теги
Израиль ХАМАС переговоры прекращение огня
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