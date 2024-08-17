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Военная операция на Украине ,  
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Украинцы провели акцию протеста у консульства в Варшаве

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинцы провели акцию протеста у консульства в Варшаве
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У консульства Украины в Варшаве прошла акция протеста — украинцы требовали выдать им загранпаспорта. Кадры демонстрации опубликовало издание «Страна.ua».

Люди пришли с плакатами, на которых написано «Мы имеем право на консульские услуги без дискриминации», «Паспорт — это право, а не привилегия» и другие. Судя по опубликованным кадрам, в акции приняли участие более десяти человек.

Позднее к протестующим вышел представитель консульства. Он призвал граждан, которые считают, что их права нарушили написать письменное обращение в диппредставительство.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Украинские консульства перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста с 23 апреля 2024 года, после чего в нескольких странах украинцы начали массово собираться и «штурмовать» консульства с требованием ускорить выдачу необходимых документов. С 18 мая  дипломатические учреждения возобновили оказание услуг, однако теперь мужчинам призывного возраста необходимо подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

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