Короткометражка режиссеров из России взяла приз на фестивале в Локарно

Фото: Nick Zonna / Keystone Press Agency / Global Look Press

Короткометражный фильм «Гимн чуме» режиссерского коллектива из России Ataka51 получил приз «Золотой леопард» (Pardino d’Argento) в конкурсе короткого метра на 77-м международном кинофестивале в швейцарском Локарно. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

По сюжету оркестр играет в старом советском зале композицию по мотивам «Пира во время чумы» поэта Александра Пушкина, однако им мешает невидимая и пугающая сила. «Гимн чуме» также покажут на международном кинофестивале короткометражного кино Concorto Film Festival в Италии.

Фильмом занималась немецкая студия Eversince.

Ataka51 — творческое объединение, в которое входят Дмитрий Горбатый, Алекс Епихов, Филип Иванов и Сергей Медведев. В числе их работ — документальный фильм-перфоманс рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) «Люцифер».