 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Короткометражка режиссеров из России взяла приз на фестивале в Локарно

Фото: Nick Zonna / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nick Zonna / Keystone Press Agency / Global Look Press

Короткометражный фильм «Гимн чуме» режиссерского коллектива из России Ataka51 получил приз «Золотой леопард» (Pardino d’Argento) в конкурсе короткого метра на 77-м международном кинофестивале в швейцарском Локарно. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

По сюжету оркестр играет в старом советском зале композицию по мотивам «Пира во время чумы» поэта Александра Пушкина, однако им мешает невидимая и пугающая сила. «Гимн чуме» также покажут на международном кинофестивале короткометражного кино Concorto Film Festival в Италии.

Фильмом занималась немецкая студия Eversince.

Кинофестивалю в Выборге вернули название «Окно в Европу»
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Ataka51 — творческое объединение, в которое входят Дмитрий Горбатый, Алекс Епихов, Филип Иванов и Сергей Медведев. В числе их работ — документальный фильм-перфоманс рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) «Люцифер».

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
кинофестиваль Швейцария режиссеры
Материалы по теме
Суд отменил заочный приговор режиссеру Вырыпаеву по делу о «фейках»
Политика
Умер режиссер Большого театра Валерий Федоренко
Общество
Украина осудила участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Совет церквей Украины выступил за запрет УПЦПолитика, 21:28
На «Госуслугах» появился сервис для помощи жителям Курской областиОбщество, 21:26
WSJ узнала о нежелании США делиться с ВСУ разведданными о целях в РоссииПолитика, 21:13
Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской областиПолитика, 21:06
Матч чемпионата Франции прервали на 30 минут из-за травмы футболистаСпорт, 21:01
В Хорватии украинцев заподозрили в поджоге судов в портуОбщество, 20:55
Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира на крупном турнире в СШАСпорт, 20:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Rai отозвала снявших репортаж из Суджи журналистовПолитика, 20:40
Украинцы провели акцию протеста у консульства в ВаршавеПолитика, 20:32
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
X объявила о закрытии офиса в Бразилии из-за угроз судьиТехнологии и медиа, 20:07
Короткометражка режиссеров из России взяла приз на фестивале в ЛокарноОбщество, 20:00
Футболиста унесли с поля на носилках в матче АПЛСпорт, 19:54
В Ростовской области из колонии сбежал заключенныйОбщество, 19:33