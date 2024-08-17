Короткометражка режиссеров из России взяла приз на фестивале в Локарно
Короткометражный фильм «Гимн чуме» режиссерского коллектива из России Ataka51 получил приз «Золотой леопард» (Pardino d’Argento) в конкурсе короткого метра на 77-м международном кинофестивале в швейцарском Локарно. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
По сюжету оркестр играет в старом советском зале композицию по мотивам «Пира во время чумы» поэта Александра Пушкина, однако им мешает невидимая и пугающая сила. «Гимн чуме» также покажут на международном кинофестивале короткометражного кино Concorto Film Festival в Италии.
Фильмом занималась немецкая студия Eversince.
Ataka51 — творческое объединение, в которое входят Дмитрий Горбатый, Алекс Епихов, Филип Иванов и Сергей Медведев. В числе их работ — документальный фильм-перфоманс рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) «Люцифер».
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