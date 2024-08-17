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Общество ,  
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В Ростовской области из колонии сбежал заключенный

Николай Михайленко
Николай Михайленко (Фото: ФСИН России по Ростовской области)

Из колонии-поселения № 8 в Ростовской области сбежал осужденный, сообщила пресс-служба главного управления ФСИН по региону.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 13 августа. Имя осужденного — Михайленко Николай Владимирович, он не вернулся на территорию колонии из продуктового магазина. Мужчина был осужден на два года за кражу — ст. 158 Уголовного кодекса. Сотрудники ФСИН проводят оперативно-розыскные мероприятия.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться на территории колонии-поселения, а с разрешения администрации могут выходить за пределы территории. За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит до четырех лет лишения свободы.

При появлении данных о его место нахождении следует обратиться полицию. Михайленко ростом 1,75 — 1,8 м, худощавого телосложения, форма лица овальная, а волосы темно-русые. Он был одет в темно-синюю рубашку в белую полоску, сверху длинная кофта, на ногах — темные шлепки, а через плечо серая сумка-барсетка.

В Нижегородской области из колонии-поселения сбежали трое заключенных
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В сентябре 2023 года трое заключенных сбежали из колонии-поселения в Нижегородской области. Двое из них были осуждены за кражу, еще один — за вождение автомобиля в пьяном виде после административного наказания или судимости.

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Теги
Ростовская область колония-поселение побег
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