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На станции «Арбатская» в метро Москвы сработала гермодверь

Дептранс: на станции «Арбатская» в метро Москвы сработал гермозатвор

На станции «Арбатская» в метро Москвы сработала гермодверь
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Перед эскалатором на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии московского метро сработал гермозатвор, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

«В одном из переходов станции «Арбатская» произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что сама станция работает штатно, пересадка с нее временно осуществляется через «Боровицкую».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее о том, что на «Арбатской» сработал гермозатвор, сообщил телеграм-канал «Первый Московский». По его данным, в результате из строя были выведены эскалаторы.

Гермозатворы устанавливаются в метро перед эскалаторами и после них, а также в тоннелях. Они не пропускают воду, воздух, газы, радиоактивную пыль, выдерживают воздействие взрывной волны и способны предотвратить затопление.

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Метро Москва Арбатско-Покровская линия сбой
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