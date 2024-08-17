Дептранс: на станции «Арбатская» в метро Москвы сработал гермозатвор

На станции «Арбатская» в метро Москвы сработала гермодверь

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Перед эскалатором на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии московского метро сработал гермозатвор, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

«В одном из переходов станции «Арбатская» произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что сама станция работает штатно, пересадка с нее временно осуществляется через «Боровицкую».

Ранее о том, что на «Арбатской» сработал гермозатвор, сообщил телеграм-канал «Первый Московский». По его данным, в результате из строя были выведены эскалаторы.