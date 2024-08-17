Алаудинов заявил о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
Российские военные пресекают попытки прорыва ВСУ в Курской области, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением <…> противника и сжиганием его техники», — сказал он.
Бои с подразделениями ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Как сообщал врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа, украинские войска контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Алаудинов говорил, что ВСУ задействовали для операции в Курской области 11 тыс. военных.
Накануне, 16 августа, украинская армия ударила по мосту через реку Сейм в Глушковском районе, в результате он был разрушен.
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