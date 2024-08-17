«РИА Новости»: 24 украинских военных сдались в плен в Курской области

«РИА Новости» сообщило о сдаче в плен 24 бойцов ВСУ в Курской области

Вблизи села Комаровка в Курской области 24 украинских военнослужащих сдались в плен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Сдавшиеся бойцы служили в подразделении 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Собеседник агентства заявил, что они сдались в плен «организованно», выйдя на связь через специально созданный для этого телеграм-канал.

«РИА Новости» также опубликовало видео, снятое с беспилотника, на котором видно, как военнопленных конвоируют.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Как сообщал врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа, украинские войска контролируют 28 населенных пунктов в регионе. По данным командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апты Алаудинова, ВСУ задействовали для операции в Курской области 11 тыс. военных.