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На западе и севере Приморья восстановили подачу электричества

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Аварийные службы полностью восстановили подачу электричества жителям запада и севера Приморья, сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

«Запитано 70% потребителей в городе Владивосток, 70% в городе Уссурийск и 20% потребителей в городе Артем», — добавили в сообщении.

В регионе также возобновляется движение поездов. По данным РЖД, в Приморском крае восстановили внешнее электроснабжение питающих железнодорожную инфраструктуру подстанций.

«Движение поездов по Дальневосточной дороге в Приморском крае активно. Задержано шесть поездов дальнего следования до четырех часов», — сообщила пресс-служба компании.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Утром 16 августа Приморский край частично остался без света. Электричество отключилось во Владивостоке, Надеждинске, Фокине, Находке, Артеме, Барабаше, Уссурийске.

В ДРСК причиной аварии назвали технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. В компании «Магистральные электрические сети Востока» сообщили, что отключение произошло из-за локального повреждения оборудования. Губернатор региона Олег Кожемяко пообещал, что подачу электроэнергии в Приморском крае возобновят до конца дня.

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Приморский край электричество поезда РЖД
Олег Кожемяко фото

Олег Кожемяко

губернатор Приморского края
17 марта 1962 года
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