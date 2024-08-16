На западе и севере Приморья восстановили подачу электричества
Аварийные службы полностью восстановили подачу электричества жителям запада и севера Приморья, сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
«Запитано 70% потребителей в городе Владивосток, 70% в городе Уссурийск и 20% потребителей в городе Артем», — добавили в сообщении.
В регионе также возобновляется движение поездов. По данным РЖД, в Приморском крае восстановили внешнее электроснабжение питающих железнодорожную инфраструктуру подстанций.
«Движение поездов по Дальневосточной дороге в Приморском крае активно. Задержано шесть поездов дальнего следования до четырех часов», — сообщила пресс-служба компании.
Утром 16 августа Приморский край частично остался без света. Электричество отключилось во Владивостоке, Надеждинске, Фокине, Находке, Артеме, Барабаше, Уссурийске.
В ДРСК причиной аварии назвали технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. В компании «Магистральные электрические сети Востока» сообщили, что отключение произошло из-за локального повреждения оборудования. Губернатор региона Олег Кожемяко пообещал, что подачу электроэнергии в Приморском крае возобновят до конца дня.
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