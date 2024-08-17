В России появится реестр работодателей с незаконно принятыми сотрудниками

В России в 2025 году появится реестр работодателей, которые нелегально устраивают к себе сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«С 1 января 2025 года Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в список будут вносить компании, которые уклонялись от оформления с сотрудниками трудовых договоров или заменяли их гражданско-правовыми договорами.

Перечень недобросовестных работодателей будет содержать информацию о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дату внесения в список, а также причину для такого решения, которое будет выноситься на основании постановлений по делам об административных правонарушениях.

В случае, если за год нахождения в реестре компания не совершит повторное правонарушение, ее исключат из соответствующего списка. Реестр разместят на сайте Роструда, он будет доступен для открытого просмотра, подчеркнули в Минтруде.

В 2023 году Минтруд выявил свыше 663 тыс. человек, которые состояли в неформальных трудовых отношениях в 2022 году. Такое количество составило 0,8% от всего трудоспособного населения России. Тогда в ведомстве заявили о необходимости создать общедоступный реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости.