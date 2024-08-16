Минобороны отчиталось об уничтоженном ЗРК С-125

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Экипаж российского истребителя Су-34 ВКС уничтожил в Сумской области Украины зенитно-ракетный комплекс С-125, сообщило Минобороны.

По его информации, удар был нанесен управляемой ракетой Х-35 по объекту в районе населенного пункта Рябина.

ЗРК С-125 «Нева» (экспортное наименование «Печора») был на вооружении советской армии в начале 60-х годов XX века.