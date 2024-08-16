Минобороны отчиталось об уничтоженном ЗРК С-125
Экипаж российского истребителя Су-34 ВКС уничтожил в Сумской области Украины зенитно-ракетный комплекс С-125, сообщило Минобороны.
По его информации, удар был нанесен управляемой ракетой Х-35 по объекту в районе населенного пункта Рябина.
ЗРК С-125 «Нева» (экспортное наименование «Печора») был на вооружении советской армии в начале 60-х годов XX века.
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья
Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха
Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов