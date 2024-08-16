Над Курской областью сбили украинский дрон

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Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Попытку атаки зафиксировали около 20:00 мск.

В 19:58 мск в регионе объявили ракетную опасность, спустя шесть минут предупреждение отменили. После этого сигнал действовал в области еще два раза.

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. Военные действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район. Во всей области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в результате атак ВСУ на территории региона погибли 12 мирных жителей, ранены более 120 человек. Свыше 120 тыс. человек эвакуировались. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов в регионе, там оставались около 2 тыс. человек.