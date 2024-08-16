Уничтожившего украинскую БМП срочника наградят

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Российского военного, который поджег БМП-1 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, представят к награде, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным газеты, документы на награждение солдата подал командир полка. Военный работает в эвакуационной группе на Курском направлении.

По информации телеграм-канала SHOT, военнослужащий является срочником с позывным Армян.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военный сжег украинскую БМП в одном из приграничных районов региона. Машина пехоты заглохла, украинские военные скрылись, российский солдат на ВАЗе подъехал к БМП и сжег ее с помощью канистры с бензином.

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Военные действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район. Во всей области введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.