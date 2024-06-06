Минкультуры изменит правила выдачи прокатных удостоверений
Минкультуры изменит правила выдачи прокатных удостоверений, сообщил директор департамента кинематографии Дмитрий Давиденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В России практически сняли проект про Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», авторы намеревались получить прокатное удостоверение.
«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента. Будут четкие пункты», — рассказал Давиденко.
Изменения будут учитывать в том числе тот факт, соответствует контент традиционным ценностям или нет.
На проблемы с получением прокатного удостоверения на сериал про скопинского маньяка в марте жаловался режиссер Сарик Андреасян. Проект планировали выпустить под названием «Несломленная», его сняли по книге одной из жертв маньяка. Режиссер сетовал, что ему не выдают разрешение под предлогом наличия в сериале сцен изнасилования детей, однако роли играют совершеннолетние актрисы.
«И что делаю я? Я из фильма вырезаю полностью упоминание их возраста. Чтобы зритель не понимал, что это история про несовершеннолетних, а я получил прокатное удостоверение. Я думал, что если у меня совершеннолетние актрисы, то я имею право показывать. Но в моем случае получилось, что я не имею право. В случае с [Жорой] Крыжовниковым, видимо, у него лобби сильнее, и ему разрешили», — предполагал Андреасян.
Он напомнил о сцене поцелуя между 14-летней Анной Пересильд и 24-летним Рузилем Минекаевым в сериале «Слово пацана».
Скопинский маньяк был осужден в 2005 году на 16 лет и девять месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек — 14-летней Екатерины и 17-летней Елены.
Они попали к нему в 2000 году, когда Мохов предложил подвезти девушек до дома, но вместо этого вывез их за город и запер в бункере, который вырыл на территории своего дома в Скопино Рязанской области. Следующие три года мужчина бил их и насиловал, одна из них родила ему троих детей. Один младенец родился мертвым, двух других Мохов оставил в подъездах жилых домов. В 2004 году девушки смогли передать записку квартирантке Мохова, и их спасли, а мужчину задержали.
В 2021 году Мохов вышел на свободу, но вскоре он стал фигурантом другого уголовного дела.
В августе 2022-го в гости к нему пришли пятеро знакомых, они распивали алкоголь, после чего между хозяином и гостями произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Ссора переросла в драку, во время которой приятель хозяина Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней. Его поместили в СИЗО по обвинению в укрывательстве на время предварительного следствия, но через полгода выпустили по истечении допустимого периода. Заседания по этому делу не раз откладывали.