Из-за сериала Андреасяна об изнасиловании детей в Скопино Министерство культуры изменит порядок выдачи лицензий. Такие проекты не должны сниматься, считают в ведомстве. Проекты будут проверять на традиционные ценности

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минкультуры изменит правила выдачи прокатных удостоверений, сообщил директор департамента кинематографии Дмитрий Давиденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В России практически сняли проект про Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», авторы намеревались получить прокатное удостоверение.

«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента. Будут четкие пункты», — рассказал Давиденко.

Изменения будут учитывать в том числе тот факт, соответствует контент традиционным ценностям или нет.

На проблемы с получением прокатного удостоверения на сериал про скопинского маньяка в марте жаловался режиссер Сарик Андреасян. Проект планировали выпустить под названием «Несломленная», его сняли по книге одной из жертв маньяка. Режиссер сетовал, что ему не выдают разрешение под предлогом наличия в сериале сцен изнасилования детей, однако роли играют совершеннолетние актрисы.

«И что делаю я? Я из фильма вырезаю полностью упоминание их возраста. Чтобы зритель не понимал, что это история про несовершеннолетних, а я получил прокатное удостоверение. Я думал, что если у меня совершеннолетние актрисы, то я имею право показывать. Но в моем случае получилось, что я не имею право. В случае с [Жорой] Крыжовниковым, видимо, у него лобби сильнее, и ему разрешили», — предполагал Андреасян.

Он напомнил о сцене поцелуя между 14-летней Анной Пересильд и 24-летним Рузилем Минекаевым в сериале «Слово пацана».