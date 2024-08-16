Самолет упал в море во время авиашоу на юге Франции

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Самолет Fouga Magister упал в море во время авиашоу в коммуне Ле-Лаванду (департамент Вар на юго-востоке Франции), сообщают воздушно-космические силы страны в X (бывший Twitter).

«После крушения Fouga Magister, произошедшего около 17:00 (18:00 мск. — РБК) у побережья Ле-Лаванду, <...> [Patrouille de France] отменил авиашоу», — говорится в сообщении ведомства.

По данным газеты Le Figaro, пилот не катапультировался, в самолете сиденья для такого маневра не предусмотрены. Спасательные службы продолжают поиски пилота.

Прокурор Республики Тулон Сэмюэл Финиельц подтвердил газете, что это был частный, а не военный самолет.

Авария произошла незадолго до того, как Patrouille de France, который является частью воздушно-космических сил, провел публичное шоу по случаю 80-летия Дня Прованса. Авиашоу началось в 16:30 (17:30 мск). Самолет, который разбился, шел вторым в параде.

Накануне на востоке Франции столкнулись два истребителя Rafale, их пилоты погибли. На месте происшествия тогда обнаружили одного пилота, он был травмирован, но находился в сознании, сообщало L'Est Républicain.

Истребители были из эскадрильи «Аквитания». По информации издания, все пилоты имеют французское гражданство. Украинские летчики, которые тренируются во Франции, проходят обучение на другой базе и пользуются другими самолетами, писало AFP.