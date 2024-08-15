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Политика ,  
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При столкновении истребителей во Франции погибли два пилота

Макрон: при столкновении двух истребителей во Франции погибли два пилота

На востоке Франции столкнулись два истребителя Rafale, их пилоты погибли, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон в соцсети X.

«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale», — написал он.

На северо-востоке Франции разбились два военных самолета
Общество
Фото:Lefteris Partsalis / Global Look Press

О столкновении самолетов стало известно накануне. Крушение произошло во французском департаменте Мёрт и Мозель. На месте происшествия тогда обнаружили одного пилота, он был травмирован но находился в сознании, сообщало L'Est Républicain.

Истребители были из эскадрильи «Аквитания». По информации издания, все пилоты имеют французское гражданство. Украинские летчики, которые тренируются во Франции, проходят обучение на другой базе и пользуются другими самолетами, писало AFP.

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Эмманюэль Макрон Франция истребители
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Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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