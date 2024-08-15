Макрон: при столкновении двух истребителей во Франции погибли два пилота

При столкновении истребителей во Франции погибли два пилота

На востоке Франции столкнулись два истребителя Rafale, их пилоты погибли, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон в соцсети X.

«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale», — написал он.

О столкновении самолетов стало известно накануне. Крушение произошло во французском департаменте Мёрт и Мозель. На месте происшествия тогда обнаружили одного пилота, он был травмирован но находился в сознании, сообщало L'Est Républicain.

Истребители были из эскадрильи «Аквитания». По информации издания, все пилоты имеют французское гражданство. Украинские летчики, которые тренируются во Франции, проходят обучение на другой базе и пользуются другими самолетами, писало AFP.