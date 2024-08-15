При столкновении истребителей во Франции погибли два пилота
На востоке Франции столкнулись два истребителя Rafale, их пилоты погибли, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон в соцсети X.
«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale», — написал он.
О столкновении самолетов стало известно накануне. Крушение произошло во французском департаменте Мёрт и Мозель. На месте происшествия тогда обнаружили одного пилота, он был травмирован но находился в сознании, сообщало L'Est Républicain.
Истребители были из эскадрильи «Аквитания». По информации издания, все пилоты имеют французское гражданство. Украинские летчики, которые тренируются во Франции, проходят обучение на другой базе и пользуются другими самолетами, писало AFP.
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