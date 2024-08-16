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«ТКС Холдинг» начал контролировать 99,4% акций Росбанка

Росбанк ROSB ₽119,8 +7,73% Купить
TCS Group (Тинькофф Банк) TCS Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«ТКС Холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка, теперь ему принадлежит 99,4% всех акций кредитного учреждения, следует из информации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«15 августа 2024 года эмитент приобрел 1 425 646 181 акцию ПАО "Росбанк", что составляет 91,8941% от общего количества акций <...> суммарное количество обыкновенных акций ПАО "Росбанк", принадлежащих эмитенту и его аффилированным лицам, составило 1 542 190 070 штук (99,4062% общего количества акций ПАО "Росбанк")», — говорится в сообщении.

До этого «ТКС Холдинг» владел 7,5% акций Росбанка.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Росбанк с весны 2022 года контролируется структурами Владимира Потанина, который с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС Холдинга» (с долей 35,1%) — головной структуры Т-банка.

В марте 2024 года стало известно о планах объединения кредитных организаций в одну группу. Топ-менеджмент Т-банка заявлял, что оба игрока сохранят банковские лицензии, но как именно будет реализована интеграция, еще не ясно. Сделка должна закрыться в конце третьего квартала этого года, сообщил в начале июня в интервью «Ведомостям» предправления Т-банка Станислав Близнюк.

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