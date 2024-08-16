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Политика ,  
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Ратко Младич получил травму головы в тюрьме в Гааге

Ратко Младич
Ратко Младич (Фото: Jerry Lampen / Reuters)

Бывший командующий силами боснийских сербов Ратко Младич травмировал голову в тюрьме в Гааге, сообщает телерадиокомпания RTRS со ссылкой на сына Младича Дарко.

Он приехал в Нидерланды, чтобы навестить отца в тюрьме, однако в изоляторе сообщили, что перевели Младича в городскую больницу после получения травмы. Младич пробыл в медучреждении два дня, после его направили обратно в тюрьму.

«Нам рассказали, что он упал и сильно ударился головой, после потерял сознание. <...> По большей части его состояние не изменилось, он прикован к постели», — рассказал Дарко Младич.

Состояние генерала по-прежнему очень тяжелое, добавил Младич-младший. У военного возникли проблемы с давлением, которое врачи не могут сбить уже несколько дней. Младич-младший напомнил, что его отец с апреля почти не встает с кровати из-за ухудшения здоровья.

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Ратко Младич

Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению в ноябре 2017 года. Его признали виновным в преступлениях против человечности, терроре, нападениях на гражданских лиц и захвате заложников.

Одним из основных эпизодов, по которым обвиняли Младича, стали события в Сребренице, чье население в основном составляли мусульмане. В 1993 году Совбез ООН объявил Сребреницу зоной безопасности, однако армия Республики Сербской осадила город и взяла его в июле 1995 года. В результате были убиты около 8 тыс. человек, что стало самым большим массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны.

Младич не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

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