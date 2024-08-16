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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» узнала о пропаже БМП с памятника воинам-афганцам в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Памятник воинам-афганцам, архивное фото
Памятник воинам-афганцам, архивное фото (Фото: wikimapia.org)

На юго-западе Киеве с постамента памятника воинам-афганцам исчез БМП-1, сообщает в телеграм-канале украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидцев.

Монумент расположен в Голосеевском районе города в одноименном парке. Его установили в 2013 году.

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После начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене «российских» топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского и имперского времен.

В частности, в конце июля власти Одесской области распорядились о смене названий нескольких улиц в областном центре. Кроме того, в городе и регионе будут переименованы более 80 объектов. Улица Бабеля в Одессе станет улицей Дмитрия Иванова, а улица Ильфа и Петрова — улицей Семьи Глодан.

В начале августа в селе Котлярка Житомирской области памятник Владимиру Ленину превратили в памятник украинскому поэтому Тарасу Шевченко. Монумент собирались демонтировать в рамках закона о декоммунизации, однако денег на новый монумент не хватило.

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Теги
Украина воины-афганцы война в Афганистане
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