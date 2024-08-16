«Страна» узнала о пропаже БМП с памятника воинам-афганцам в Киеве
На юго-западе Киеве с постамента памятника воинам-афганцам исчез БМП-1, сообщает в телеграм-канале украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидцев.
Монумент расположен в Голосеевском районе города в одноименном парке. Его установили в 2013 году.
После начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене «российских» топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского и имперского времен.
В частности, в конце июля власти Одесской области распорядились о смене названий нескольких улиц в областном центре. Кроме того, в городе и регионе будут переименованы более 80 объектов. Улица Бабеля в Одессе станет улицей Дмитрия Иванова, а улица Ильфа и Петрова — улицей Семьи Глодан.
В начале августа в селе Котлярка Житомирской области памятник Владимиру Ленину превратили в памятник украинскому поэтому Тарасу Шевченко. Монумент собирались демонтировать в рамках закона о декоммунизации, однако денег на новый монумент не хватило.
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья
Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха
Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов