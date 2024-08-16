«Страна» узнала о пропаже БМП с памятника воинам-афганцам в Киеве

Памятник воинам-афганцам, архивное фото (Фото: wikimapia.org)

На юго-западе Киеве с постамента памятника воинам-афганцам исчез БМП-1, сообщает в телеграм-канале украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидцев.

Монумент расположен в Голосеевском районе города в одноименном парке. Его установили в 2013 году.

После начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене «российских» топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского и имперского времен.

В частности, в конце июля власти Одесской области распорядились о смене названий нескольких улиц в областном центре. Кроме того, в городе и регионе будут переименованы более 80 объектов. Улица Бабеля в Одессе станет улицей Дмитрия Иванова, а улица Ильфа и Петрова — улицей Семьи Глодан.

В начале августа в селе Котлярка Житомирской области памятник Владимиру Ленину превратили в памятник украинскому поэтому Тарасу Шевченко. Монумент собирались демонтировать в рамках закона о декоммунизации, однако денег на новый монумент не хватило.