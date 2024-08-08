 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Таможня объяснила пробку из грузовиков на границе с Грузией

Ведомство связало скопление фур на границе с Грузией с замедлением работы пункта пропуска «Казбеги», который закрывался из-за технических работ. У КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка более чем из 4,4 тыс. машин
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России связала скопление грузовиков на границе с Грузией с «замедлением работы» пункта пропуска «Казбеги». Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«В настоящее время отмечается скопление грузового автотранспорта на территории Республики Северная Осетия — Алания. Это связано с замедлением работы сопредельного п/п «Казбеги» (Грузия), которое вызвало затруднение движения между пунктами пропуска», — говорится в сообщении.

На Военно-Грузинской дороге вернули движение после пробки из тысяч машин
Политика

5 августа Служба доходов Грузии объявила о закрытии КПП «Казбеги» из-за проведения технических работ. Они были связаны с обновлением автоматической резервной электрораспределительной сети. На следующий день работа пропускного пункта была восстановлена.

В понедельник вечером глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил, что через КПП «Верхний Ларс» пропускают легковые автомобили, движение большегрузов приостановлено. «Кроме того, отсекаем большегрузы на подъездах к республике», — сообщил он.

7 августа в Центре организации дорожного движения региона рассказали, что у пункта пропуска «Верхний Ларс» образовалась пробка более чем из 4,4 тыс. автомобилей.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения

Автомобили в России подорожают вдвое

Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки

ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Елена Чернышова
ФТС Верхний Ларс Северная Осетия
Материалы по теме
В Северной Осетии ввели повышенную готовность из-за числа машин у границы
Общество
Движение к КПП «Верхний Ларс» закрыли для грузовиков из-за непогоды
Общество
Ереван обсудит с Москвой проблемы с поставками армянских товаров
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
В Курской области российская гаубица уничтожила склад боеприпасов ВСУПолитика, 15:34
Минобороны сообщило о сбитом самолете МиГ-29 ВСУПолитика, 15:32
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 15:31
Союзники Израиля осудили слова главы Минфина страны о голоде в ГазеПолитика, 15:24
Собянин назвал число доставленных в Москву из Курской области раненыхОбщество, 15:22
В России отказались от кибертурниров по игре League of Legends из-за ЛГБТТехнологии и медиа, 15:19
Провалившая проверку на гендер Семеня захотела возглавить World AthleticsСпорт, 15:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Дом.РФ» зафиксировал двукратный рост спроса на землю под застройкуНедвижимость, 15:12
Количество пострадавших в Курской области детей увеличилось до девятиПолитика, 15:10
В Курской области временно закрыли три железнодорожных вокзалаПолитика, 15:08
МИД Абхазии опроверг планы по открытию в республике базы ВМФ РоссииПолитика, 15:05
Таможня объяснила пробку из грузовиков на границе с ГрузиейОбщество, 14:52
Революция откладывается. Влияние ИИ на реальную экономику почти неощутимоPro, 14:49
Военкор Коц рассказал, почему Поддубного сначала посчитали погибшимПолитика, 14:49