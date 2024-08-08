Таможня объяснила пробку из грузовиков на границе с Грузией

Ведомство связало скопление фур на границе с Грузией с замедлением работы пункта пропуска «Казбеги», который закрывался из-за технических работ. У КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка более чем из 4,4 тыс. машин

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России связала скопление грузовиков на границе с Грузией с «замедлением работы» пункта пропуска «Казбеги». Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«В настоящее время отмечается скопление грузового автотранспорта на территории Республики Северная Осетия — Алания. Это связано с замедлением работы сопредельного п/п «Казбеги» (Грузия), которое вызвало затруднение движения между пунктами пропуска», — говорится в сообщении.

5 августа Служба доходов Грузии объявила о закрытии КПП «Казбеги» из-за проведения технических работ. Они были связаны с обновлением автоматической резервной электрораспределительной сети. На следующий день работа пропускного пункта была восстановлена.

В понедельник вечером глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил, что через КПП «Верхний Ларс» пропускают легковые автомобили, движение большегрузов приостановлено. «Кроме того, отсекаем большегрузы на подъездах к республике», — сообщил он.

7 августа в Центре организации дорожного движения региона рассказали, что у пункта пропуска «Верхний Ларс» образовалась пробка более чем из 4,4 тыс. автомобилей.