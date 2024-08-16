Пушилин сообщил о пострадавшем при атаке на ТЦ в Донецке подростке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Одиннадцать человек, в том числе подросток, получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

По его словам, состояние раненых оценивают как легкой и средней степени тяжести.

«Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города с диагнозом «осколочное проникающее и осколочное касательное ранение», — сказал Пушилин.

Украинская армия нанесла удар «с использованием артиллерии калибром 155 мм, а также беспилотных летательных аппаратов», добавил глава ДНР. Работа спасателей по ликвидации последствий удара осложнена из-за оперативной обстановки в городе, заключил Пушилин.

16 августа Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщило об ударе ВСУ, в результате которого начался пожар. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека.

По информации главы ДНР, площадь пожара в ТЦ «Галактика» превысила 10 тыс. кв. м. В результате продолжающихся атак повреждения получило здание Центральной городской больницы № 14 в Донецке.