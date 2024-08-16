Минздрав ДНР сообщил о росте числа пострадавших в результате удара по ТЦ до 11

Число пострадавших в результате удара по ТЦ в Донецке выросло до 11

В результате удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке пострадали 11 человек, здание горит, сообщили в минздраве. Ранее Пушилин говорил, что ранены семь человек, и информация о пострадавших продолжает поступать

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке выросло до 11, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о семи пострадавших.

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ТЦ «Галактика» расположен в Петровском районе Донецка. Днем 16 августа Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщило об ударе ВСУ, в результате которого начался пожар. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека.

По словам Пушилина, площадь пожара в ТЦ «Галактика» превысила 10 тыс. кв. м. Он добавил, что среди пострадавших есть подросток, а данные о раненых продолжают поступать.Пожарные не имеют возможности приступить к тушению огня из-за продолжающихся обстрелов окрестностей, писал ТАСС . Глава ДНР подтвердил, что спасатели отъезжают на безопасное расстояние от здания из-за оперативной обстановки. Он также заявил о повреждении здания Центральной городской больницы № 14 в Донецке.

Помощь ДНР пообещала оказать уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Мы на связи с детским омбудсменом в ДНР Элеонорой Федоренко. При необходимости обязательно окажем региону необходимую помощь», — написала она в телеграм-канале. Львова-Белова уточнила, что пострадавший подросток госпитализирован.