Число пострадавших в результате удара по ТЦ в Донецке выросло до 11
Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке выросло до 11, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о семи пострадавших.
ТЦ «Галактика» расположен в Петровском районе Донецка. Днем 16 августа Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщило об ударе ВСУ, в результате которого начался пожар. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека.
ТАСС. Глава ДНР подтвердил, что спасатели отъезжают на безопасное расстояние от здания из-за оперативной обстановки. Он также заявил о повреждении здания Центральной городской больницы № 14 в Донецке.
Помощь ДНР пообещала оказать уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Мы на связи с детским омбудсменом в ДНР Элеонорой Федоренко. При необходимости обязательно окажем региону необходимую помощь», — написала она в телеграм-канале. Львова-Белова уточнила, что пострадавший подросток госпитализирован.
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