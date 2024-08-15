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Умерла актриса из фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс

Джина Роулендс
Джина Роулендс (Фото: Cindy Ord / Getty Images)

Американская актриса Джина Роулендс, известная по роли Элли Калхун в фильме «Дневник памяти», скончалась в возрасте 94 лет, сообщает журнал Variety со ссылкой на менеджера ее сына, режиссера и актера Ника Кассаветиса.

«Джина Роулендс <...> умерла в среду в своем доме в городе Индиан-Уэлс, Калифорния. Ей было 94», — говорится в материале.

В 2024 году Кассаветис рассказал, что Роулендс страдала от болезни Альцгеймера в течение последних пяти лет, как и персонаж, которого она сыграла в фильме «Дневник памяти», снятом сыном актрисы по роману Николаса Спаркса в 2004 году.

Вирджиния Кэтрин Роулендс родилась 19 июня 1930 года в Камбрии, штат Висконсин. Она получила образование в Висконсинском университете, а затем изучала драму в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке.

Карьера Роулендс началась на сцене и телевидении в 1950-х годах. Она дебютировала в фильме «Зуд седьмого года», а затем появилась в ряде телесериалов, в том числе «87-й участок», «Бонанза» и «Альфред Хичкок представляет».

За свою карьеру Роулендс снялась в десятках фильмов. Она выиграла три премии «Эмми», в том числе одну за телефильм 1987 года «История Бетти Форд», была номинирована на «Оскар».

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Анук&nbsp;Эме, 1967 год

Теги
Кино американская актриса Калифорния «Эмми»
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