Все Приморье пообещали подключить к электричеству до конца суток

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Подачу электроэнергии планируют возобновить в Приморском крае до конца дня, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Полностью подключить всех [жителей Приморского края] к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток», — заявил губернатор во время оперативного совещания по отключению электроэнергии в Приморье.

По данным энергетиков, в части региона уже получили свет ряд городов — Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев.

По словам исполняющей обязанности минэнерго Приморья Елена Шиш, на 20:30 (13:30 мск) около 60% Приморского края уже подключили к электричеству.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, отключение произошло 16 августа в 17:15 по местному времени (10:15 мск). В Приморье без света тогда остались жители Владивостока, Надеждинска, Фокино, Находки, Артема, Барабаша, Уссурийска и других районов, сообщало местное издание Primamedia.

Дальневосточная распределительная сетевая компания причиной назвала технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. В компании «Магистральные электрические сети Востока» (МЭС Востока) сообщили, что отключение произошло из-за локального повреждения оборудования.