В ряде городов Приморья восстановили подачу электричества
Электричество вернули в дома большей части Владивостока, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
«Большая часть Владивостока подключена [к электричеству]», — говорится в сообщении.
Ранее власти сообщили о возобновлении подачи электричества в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке.
Аварийные бригады Владивостокского предприятия электросетей (ВПЭС) ликвидируют точечные отключения.
Подачу воды власти пообещали возобновить после того, как будет восстановлено электропитание насосов.
В компании «Магистральные электрические сети Востока» (МЭС Востока) сообщили, что отключение нескольких линий 500 кВ Приморского края произошло из-за локального повреждения оборудования на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ станции и последующего штатного срабатывания систем релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Полностью восстановить электроснабжение планируется в течение часа, уточняла пресс-служба в 12:33 мск.
По данным пресс-службы, отключение произошло 16 августа в 17:15 по местному времени (10:15 мск). В Приморье без света тогда остались жители Владивостока, Надеждинска, Фокино, Находки, Артема, Барабаша, Уссурийска и других районов, сообщало местное издание Primamedia.
Дальневосточная распределительная сетевая компания причиной отключения назвала технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.
Медицинские учреждения в зоне отключения были переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме, заявили тогда в правительстве Приморья.
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