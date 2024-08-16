Боррель пригрозил санкциями ЕС против членов правительства Израиля

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Евросоюз может обсудить введение санкций против членов правительства Израиля после атаки израильских поселенцев на палестинцев в деревне Джит. С таким заявлением выступил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

«Мы осуждаем нападения поселенцев в Джите, направленные на террор против палестинского гражданского населения. Я подтверждаю свое намерение внести на рассмотрение ЕС предложение о введении санкций против пособников поселенцев, прибегающих к насилию, включая некоторых членов израильского правительства», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

О нападении на палестинскую деревню Джит на Западном берегу реки Иордан 15 августа сообщила газета The New York Times.

Тогда десятки еврейских поселенцев ворвались в населенный пункт, они поджигали дома и машины, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия прибыли армейские подразделения и пограничники, которые остановили погромщиков.