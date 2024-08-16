Власти Приморья назвали срок восстановления электроснабжения
Власти Приморского края пообещали оперативно восстановить электричество.
По данным пресс-службы правительства Приморского края, отключение электроэнергии на ГРЭС произошло после срабатывания защиты на трех энергоблоках станции «из-за замыкания оборудования сетей ВСК».
«Восстановить электричество планируется в течение часа. Энергетики на данный момент осуществляют перезапуск блоков», — говорится в сообщении.
РБК направил запросы в министерство энергетики и газоснабжения Приморского края, в Дальневосточную распределительную сетевую компанию, в Приморскую ГЭС.
В Приморье без света остались жители Владивостока, Надеждинска, Фокино, Находки, Артема, Барабаша, Уссурийска и других районов, сообщало местное издание Primamedia. Портал указывал, что тогда встали электрички, некоторые жители столкнулись с проблемами с мобильным интернетом.
Медицинские учреждения в зоне отключения были переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме, заявили тогда в правительстве Приморья.
Позднее там сообщили, что свет уже восстановили в Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, а также в Находке.
Движение поездов в регионе приостановлено, сообщили РЖД.
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