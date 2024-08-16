Умер вокалист рок-группы Great White Джек Рассел

Джек Рассел (Фото: mpi04 / imago stock&people / Global Look Press)

Вокалист и основатель хард-рок-группы Great White Джек Рассел умер на 64-м году жизни, сообщила в X (Twitter) пресс-служба музыкального коллектива.

«Для нас было честью и радостью делить с ним сцену — много концертов, много миль и много рока. <...> Покойся с миром, один из величайших рок-чемпионов», — написала пресс-служба Great White.

Причину смерти Рассела не назвали. В июле ему диагностировали хроническое нейродегенеративное заболевание — деменцию с тельцами Леви. Оно характеризуется сильным когнитивным расстройством в первый же год заболевания, зрительными галлюцинациями и паркинсонизмом — тремором, неспособностью удерживать равновесие и замедленными движениями.

Джек Рассел родился 5 декабря 1960 года в калифорнийском городе Монтебелло. Вместе со своим другом Марком Кендаллом в 1981 году он создал группу Great White из-за прозвища Кендалла, потому что у него были белые волосы и очень бледный цвет лица. Также название группы связано с большой белой акулой (Great white shark).

Рассел писал слова и музыку для песен коллектива, также был вокалистом. В 2001 году группа распалась, после чего Рассел набрал новых участников и переименовал ее в Jack Russell's Great White. С 2002 по 2024 год он гастролировал в обновленном составе. В январе 2024 года он выпустил совместный альбом с гитаристом Трейси Гансом под названием Medusa, это была последняя студийная запись Рассела перед его уходом на пенсию в связи с диагностированием деменции.