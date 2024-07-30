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Актер и певец Шивырев умер на 34-м году жизни

Тимур Шивырев
Тимур Шивырев (Фото: saratov_operetta / Telegram)

Актер театра Тимур Шивырев скончался 29 июля в возрасте 33 лет, сообщила пресс-служба Саратовского областного театра оперетты.

«Печальная новость. Сегодня ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не указывается. ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на директора театра Виталия Емельянова сообщает, что мужчина умер по трагической случайности. Из-за жары у артиста поднялось давление, Шивырев упал и ударился головой, а позже умер в больнице.

«Он всегда удачно исполнял эпизодические роли. Мы на него рассчитывали и в новом сезоне», — сказал Емельянов.

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Фото:SU_SKR161 / Telegram

Шивырев родился в 1991 году. Окончил Алтайский музыкальный колледж Барнаула и Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова. С 2018 года работал в Саратовском театре оперетты.

Теги
актер певец Саратов
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