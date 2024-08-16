В Петербурге два ребенка попали в реанимацию из-за таблеток

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Двое детей попали в реанимацию, отравившись таблетками в Санкт-Петербурге. Один ребенок проглотил средство от тараканов, второй съел таблетки для понижения давления, сообщает «Фонтанка».

15 августа годовалый мальчик поступил в детскую больницу № 5 имени Филатова с отравлением инсектицидами. Его в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Средство от тараканов он съел по недосмотру взрослых, пока был в гостях на проспекте Энергетиков вместе с родителями.

По данным РЕН ТВ, семья благополучная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Вечером в ту же больницу поступила вторая пациентка — четырехлетняя жительница Приморского района, которая дома добралась до бабушкиных лекарств и съела, согласно подсчетам ее матери, около 12 таблеток, понижающих давление. Ребенок также находится в реанимации.

В июле 2024 года в Ленинградской области, в поселке Добровка, у здания «Часовня памятная в Невской Дубровке», 11-летний мальчик упал с детского скейтборда. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер 12 августа.

Следственный комитет РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи напомнили, что подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых, и обратились к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время.