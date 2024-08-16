Кабмин выделил 500 млн руб. на очистку питьевой воды в Ленобласти
Правительство России выделило 500 млн руб. на реконструкцию водоочистных сооружений в Волхове Ленинградской области, сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Главная цель — улучшить качество питьевой воды, которая поставляется жителям Волхова, а также предприятиям города», — говорится в сообщении.
Деньги из госбюджета направят на работы по замене устаревших сетей, оборудованию станций ультрафиолетового облучения воды, модернизации сооружений обеззараживания воды.
Общая стоимость проекта, который будет финансировать также Ленинградская область, составляет около 6,8 млрд руб. В 2025–2027 годах средства, необходимые для его завершения, планируется направлять в рамках государственной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В конце июня замминистра жилищно-коммунального хозяйства Михаил Полухин заявил, что Ростовская область в 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» выделит 1,4 млрд руб. на строительство объектов водоснабжения.
В 2024 году в рамках проекта власти намерены завершить строительство трех объектов водопроводного хозяйства в Аксайском, Неклиновском и Цимлянском районах. Полухин подчеркнул, что работы по водоснабжению левобережной зоны Аксайского района завершены на 77,4%.
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