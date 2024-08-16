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Общество ,  
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Певице Глюкозе разблокировали банковские счета

Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Федеральная налоговая служба (ФНС) разморозила банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза, операции по которым были приостановлены из-за долгов по налогам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «БИР-Аналитик».

22 июля в ФНС было принято решение о блокировке счетов Глюкозы из-за налоговой задолженности на 262,8 тыс. руб. Счета были заблокированы в трех банках — ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, основным видом деятельности которого является «деятельность в области художественного творчества». По данным агентства, в настоящий момент сведения о заблокированных счетах предпринимателя в базе отсутствуют.

ФНС заблокировала счета Глюкозы из-за долга ₽262,8 тыс.
Общество
Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)

Ранее в июле продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что запретит Чистяковой-Ионовой петь написанные им песни и использовать псевдоним Глюкоза. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале выступление певицы в Красноярске.

Певица 20 июля выступила на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске. Зрители пожаловались, что Глюкоза пела под фонограмму, «трогала себя за интимные места» и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сама артистка объяснила, что последний месяц был сложным для нее из-за смерти бабушки.

Агентство, которое организовало концерт, подготовило иск из-за того, что Глюкоза «ненадлежащим образом» выполнила обязательства по контракту и выступила «в измененном состоянии».

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Наталья Глюкоза Чистякова-Ионова фото

Наталья Глюкоза Чистякова-Ионова

певица, актриса
7 июня 1986 года
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