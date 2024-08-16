ФСБ опубликовала архив о деятельности ОУН в Крыму во время ВОВ
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю опубликовало архивные материалы о деятельности Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) в регионе во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Среди опубликованных материалов — протоколы допросов руководителей и участников ОУН, живших в Крыму, анкеты арестованных, их автобиографии и постановления об избрании в их отношении меры пресечения.
Так, в протоколе допроса руководителя Крымского областного руководящего центра ОУН Леонида Ларжевского говорилось, что партия ОУН планировала создание «независимой Украины» путем вооруженной борьбы против Германии и Советского Союза, когда обе страны ослабнут в Великой Отечественной войне.
Из документов с показаниями обвиняемых следует, что ячейки украинских националистов были созданы в Симферополе, Ялте, Джанкое, Алуште и Бахчисарае. В протоколе допроса Ларжевского отмечается, что в Симферополе было 60 участников ОУН. Всего украинцев на тот момент в регионе было не более 200 тыс. человек.
ОУН — ультраправая политическая организация, основателем которой является Степан Бандера. Ее вооруженным крылом стала УПА. В годы Великой Отечественной войны она сотрудничала с немецкой армией и боролась с советской властью, в основном действовала на территории Западной Украины. Согласно рассекреченным документам Росгвардии, ликвидация подполья продолжалась до начала 1960-х годов.
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