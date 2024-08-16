МИД Бангладеш отозвал своих послов из России и еще шести стран

Министерство иностранных дел Бангладеш поручило своим послам и верховным комиссарам в семи странах немедленно вернуться в Дакку, сообщаетместная газета The Daily Ittefaq.

В Бангладеш должны вернуться посол в США Мохаммад Имран, в России — Камрул Ахсан, в Саудовской Аравии — Джавед Патвари, в Японии — Шахабуддин Ахмед, в Германии — Мушарраф Хоссейн Бхуйян, в ОАЭ — Абу Джафар и в Малайзии — Абул Калам Азад.