WSJ рассказала, как Индия надавила на США из-за оппозиции в Бангладеш

Индия оказывала давление на США из-за стремления Вашингтона сместить правительство Хасины в Бангладеш, выяснила WSJ. По данным газеты, в Дели опасались, что, если оппозиция придет к власти, страна станет «рассадником исламизма»

Протестующий, завернутый в флаг Бангладеш, принимает участие в демонстрации, Дакка, Бангладеш, 3 августа 2024 года (Фото: Sazzad Hossain / Global Look Press)

На протяжении последних лет Индия оказывала давление на США из-за их позиции по «демократическим свободам» в Бангладеш: Вашингтон обвинял премьер-министра Шейх Хасину в аресте своих политических оппонентов и даже наложил санкции на полицейское подразделение под командованием Хасины, сочтя его виновным в совершении внесудебных похищений и убийств. В то же время Индия опасалась, что если оппозиция в Бангладеш придет к власти, то страна станет «рассадником исламистских групп», рассказали The Wall Street Journal (WSJ) источники в индийском правительстве.

По их словам, индийские чиновники провели серию встреч по этому поводу со своими американскими коллегами. В Дели были обеспокоены превращением соседнего государства в нестабильный регион, который будет представлять угрозу национальной безопасности Индии.

«Вы [США] подходите к этому на уровне демократии, но для нас проблемы гораздо, гораздо более серьезные и экзистенциальные. Было много разговоров с американцами, в которых мы говорили: «Это основная проблема для нас, и вы не можете воспринимать нас как стратегического партнера, пока у нас не будет какого-то стратегического консенсуса», — рассказал один из правительственных источников WSJ.

Как отмечает газета, в конечном итоге администрация Джо Байдена смягчила свою публичную риторику и отложила дальнейшие санкции против правительства Хасины, что разочаровало оппозицию в Бангладеш. Вместе с тем ряд высокопоставленных лиц в США продолжали выступать за ужесточение политики против властей Бангладеш, включая посла Питера Хааса и других сотрудников Госдепа. Кроме этого, индийские СМИ сегодня переполнены теориями о том, что именно Вашингтон причастен к организации протестов в Бангладеш и отстранению Хасины, пишет WSJ.

«США выстроили свои отношения с Индией и имеют тенденцию подчиняться ее желаниям в регионе, и, вероятно, нигде это не было так очевидно, как в Бангладеш. Но риск такой же, как в Иране 1979 года: если вас считают сговорившимся с диктатором, то, когда диктатор падет, вам придется играть в догонялки», — заявил в разговоре с газетой отставной американский дипломат Джон Данилович, работавший заместителем главы миссии в Дакке.

Масштабные протесты продолжались в Бангладеш с конца июня. Их участники требовали ликвидировать систему квот, которая резервировала до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности, однако протесты продолжились. 5 августа на их фоне Хасина ушла в отставку и бежала в Индию. Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин в тот же день объявил о роспуске парламента и формировании временного правительства. Его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Госдеп США одним из первых поддержал формирование временного правительства, выразив надежду, что «бангладешский народ определит будущее правительства Бангладеш». Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Юнуса с вступлением на пост премьер-министра. «Мои наилучшие пожелания профессору Мухаммаду Юнусу в связи с принятием им новых обязанностей. Мы надеемся на скорейшее возвращение к нормальной жизни, обеспечение безопасности и защиты индуистов и всех других меньшинств», — отметил Моди.