 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WSJ рассказала, как Индия надавила на США из-за оппозиции в Бангладеш

WSJ: Индия надавила на США из-за исламистской угрозы в Бангладеш
Индия оказывала давление на США из-за стремления Вашингтона сместить правительство Хасины в Бангладеш, выяснила WSJ. По данным газеты, в Дели опасались, что, если оппозиция придет к власти, страна станет «рассадником исламизма»
Протестующий, завернутый в флаг Бангладеш, принимает участие в демонстрации, Дакка, Бангладеш, 3 августа 2024 года &nbsp;
Протестующий, завернутый в флаг Бангладеш, принимает участие в демонстрации, Дакка, Бангладеш, 3 августа 2024 года   (Фото: Sazzad Hossain / Global Look Press)

На протяжении последних лет Индия оказывала давление на США из-за их позиции по «демократическим свободам» в Бангладеш: Вашингтон обвинял премьер-министра Шейх Хасину в аресте своих политических оппонентов и даже наложил санкции на полицейское подразделение под командованием Хасины, сочтя его виновным в совершении внесудебных похищений и убийств. В то же время Индия опасалась, что если оппозиция в Бангладеш придет к власти, то страна станет «рассадником исламистских групп», рассказали The Wall Street Journal (WSJ) источники в индийском правительстве.

По их словам, индийские чиновники провели серию встреч по этому поводу со своими американскими коллегами. В Дели были обеспокоены превращением соседнего государства в нестабильный регион, который будет представлять угрозу национальной безопасности Индии.

«Вы [США] подходите к этому на уровне демократии, но для нас проблемы гораздо, гораздо более серьезные и экзистенциальные. Было много разговоров с американцами, в которых мы говорили: «Это основная проблема для нас, и вы не можете воспринимать нас как стратегического партнера, пока у нас не будет какого-то стратегического консенсуса», — рассказал один из правительственных источников WSJ.

Как отмечает газета, в конечном итоге администрация Джо Байдена смягчила свою публичную риторику и отложила дальнейшие санкции против правительства Хасины, что разочаровало оппозицию в Бангладеш. Вместе с тем ряд высокопоставленных лиц в США продолжали выступать за ужесточение политики против властей Бангладеш, включая посла Питера Хааса и других сотрудников Госдепа. Кроме этого, индийские СМИ сегодня переполнены теориями о том, что именно Вашингтон причастен к организации протестов в Бангладеш и отстранению Хасины, пишет WSJ.

«США выстроили свои отношения с Индией и имеют тенденцию подчиняться ее желаниям в регионе, и, вероятно, нигде это не было так очевидно, как в Бангладеш. Но риск такой же, как в Иране 1979 года: если вас считают сговорившимся с диктатором, то, когда диктатор падет, вам придется играть в догонялки», — заявил в разговоре с газетой отставной американский дипломат Джон Данилович, работавший заместителем главы миссии в Дакке.

Белый дом отверг причастность США к отставке премьера Бангладеш
Политика
Протестующие требуют отставки&nbsp;Шейх Хасины

Масштабные протесты продолжались в Бангладеш с конца июня. Их участники требовали ликвидировать систему квот, которая резервировала до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности, однако протесты продолжились. 5 августа на их фоне Хасина ушла в отставку и бежала в Индию. Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин в тот же день объявил о роспуске парламента и формировании временного правительства. Его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Госдеп США одним из первых поддержал формирование временного правительства, выразив надежду, что «бангладешский народ определит будущее правительства Бангладеш». Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Юнуса с вступлением на пост премьер-министра. «Мои наилучшие пожелания профессору Мухаммаду Юнусу в связи с принятием им новых обязанностей. Мы надеемся на скорейшее возвращение к нормальной жизни, обеспечение безопасности и защиты индуистов и всех других меньшинств», — отметил Моди.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Бангладеш Индия США протесты переговоры
Материалы по теме
Белый дом отверг причастность США к отставке премьера Бангладеш
Политика
Экс-премьер Бангладеш обвинила США в причастности к своей отставке
Политика
Нобелевский лауреат возглавил временное правительство Бангладеш
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Кириенко приехал в Курчатов и осмотрел площадку Курской АЭСПолитика, 12:51
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости СOVID-19Общество, 12:45
Остановка валютных переводов из «Райффайзена» затронет и физлиц, и бизнесФинансы, 12:45
С момента открытия пассажиры совершили по БКЛ более 500 млн поездокГород, 12:43
Приговор помилованному журналисту WSJ Гершковичу вступил в силуПолитика, 12:36
WSJ рассказала, как Индия надавила на США из-за оппозиции в БангладешПолитика, 12:34
Как управлять запасами на складе при дефиците площадей: подробный гайдPro, 12:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 12:30
КХЛ изменила правила начисления очковСпорт, 12:17
Доля пустующих площадей в ТЦ Москвы снизилась до уровня 2019 годаНедвижимость, 12:17
ИИ может и спасти мир, и уничтожить его. Вот как — QuartzPro, 12:15
Binance оплатила штраф в $2 млн и вернулась на рынок ИндииКрипто, 12:09
Алаудинов заявил, что ВСУ направляют в Курскую область войска с передовойПолитика, 12:07
Сборная России 5 сентября сыграет с командой ВьетнамаСпорт, 12:05