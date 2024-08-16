В ООН прокомментировали видео с насмешкой ВСУ над пенсионером
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал видео, на котором военные ВСУ в Курской области разговаривали с пенсионером, используя немецкий акцент.
«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — сказал агентству «РИА Новости» Фархан Хак.
Ранее в российских и украинских телеграм-каналах появилось видео из Курской области, на котором военные украинской армии, одетые в шлемы с нацистской символикой, глумились над 74-летним местным жителем, изображая немецкий акцент и оскорбляя его.
Пенсионера зовут Александр Григорьев, его дочь Светлана Петренко рассказала «Известиям», что последний раз видела отца 6 августа, утром в тот день семья привезла его в Суджу.
Боевые действия в Курской области длятся с 6 августа. С 7 по 13 августа региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» получило 338 обращений и 154 звонка на горячую линию от людей, чьи родственники и знакомые пропали в приграничных районах.
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