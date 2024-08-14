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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Курской области призвали не публиковать данные пропавших близких

Жителей Курской области призвали не публиковать в Сети данные пропавших близких
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Жителям Курской области не следует публиковать в открытых источниках данные о пропавших близких, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Жителям региона настоятельно рекомендуется не публиковать личные данные, номера телефонов и документы своих близких в открытых источниках», — говорится в публикации. Власти отметили, что поиском пропавших занимаются специальные организации — именно им следует передавать информацию.

Региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» с 7 по 13 августа получило 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию.

Для поиска пропавших можно обращаться по номерам:
8 (800) 700–54–52 — горячая линия поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»;
8 (800) 250–56–29 — горячая линия Российского Красного Креста.

Алаудинов раскрыл количество военных ВСУ и их цели в Курской области
Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. При атаке ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе десять детей, сообщил 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов.

Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах.

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