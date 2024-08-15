Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт яиц с Украины

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Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала от министра сельского хозяйства и продовольствия республики Георги Тахова как минимум на 120 дней запретить импорт украинских яиц в страну, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Председатель организации Даниел Божанков объяснил требование тем, что импорт украинских яиц создает большую конкуренцию для болгарских птицеводов. По его словам, на внутреннем рынке украинские яйца на 30% дешевле местных.

Как пишет БНР, с начала этого года по май в Болгарию импортировали 2388 т украинских яиц, что превышает установленную квоту на 400% и составляет 12% всего импорта этой продукции в страны Евросоюза.

Если требование Ассоциации промышленного птицеводства не выполнят, ее представители пообещали выйти на протесты, говорится в материале.

В начале июля 2024 года Евросоюз восстановил пошлины на импорт яиц и сахара с Украины, так как лимит беспошлинного ввоза этих продуктов был исчерпан. Меры будут действовать до 31 декабря 2024 года.

При этом до 2025 года между Евросоюзом и Украиной действует режим свободной торговли. Его приняли в 2022 году, ЕС хотел помочь увеличить доходы Киева от импорта украинских продуктов. После этого западные фермеры пожаловались на сокращение своей прибыли из-за конкуренции украинских товаров.