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Военная операция на Украине ,  
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ЕС восстановил импортные пошлины на яйца и сахар с Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Евросоюз принял решение вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Причиной стало исчерпание лимита беспошлинного импорта этих продуктов: для яиц и сахара этот показатель составляет 23 тыс. т и 262 тыс. соответственно. Мера будет действовать до 31 декабря 2024 года. Аналогичные меры уже приняли в отношении украинского овса.

Ранее Financial Times сообщила, что пошлина на белый сахар составит €419 за тонну, на сахар-сырец — €339 за тонну, на яйца — 30 центов за 1 кг.

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Экономика
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Как отмечает «Европейская правда», весной ЕС создал новый механизм для ограничения свободной торговли с Украиной. «Экстренный тормоз» действует для семи продуктов — мяса птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда. При превышении объема импорта сверх этих квот на товары вводятся пошлины.

Несмотря на введение ограничений, режим свободной торговли между Евросоюзом и Украиной будет действовать до 2025 года. Он заработал в 2022 году, вскоре после начала Россией военной операции. ЕС хотел помочь увеличить доходы Киева от импорта украинских продуктов, но в итоге столкнулся с протестами собственных фермеров, которые пожаловались на сокращение своих прибылей из-за наводнивших рынок украинских товаров.

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Теги
Евросоюз Украина импортные пошлины
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