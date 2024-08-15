Минобороны предложило принимать в ДОСААФ с 14 лет

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Минимальный возраст приема в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России могут понизить с 18 до 14 лет, следует из проекта Федерального закона «Об общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ». Законопроект разработан Министерством обороны России.

«Членами ДОСААФ России могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста», — говорится в тексте документа. При этом право избирать и самим быть избранными в руководящие органы ДОСААФ будут иметь только совершеннолетние члены организации.

Членами добровольного общества также смогут стать общественные объединения и некоммерческие организации, «если их цели соответствуют целям деятельности ДОСААФ России», следует из текста законопроекта.

ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) — самоуправляемое объединение. Его основная цель — содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Председателем организации является генерал армии Александр Дворников.

Ранее Дворников в интервью ТАСС рассказал, что главной задачей принятия федерального закона является формирование единой системы подготовки российских граждан к защите страны и военно-патриотическое воспитание граждан в возрасте от восьми до 65 лет на платформе ДОСААФ.