Летчица — ветеран войны Галина Брок-Бельцова умерла на 100-м году жизни
Почетный вице-президент Союза женщин летных специальностей «Авиатриса», ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет, сообщили РБК в организации.
«Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков. Это тяжелейшая утрата», — говорится в тексте некролога.
Галина Павловна Брок родилась 12 февраля 1925 года. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 16 лет. В 1943 году Галина Павловна окончила Московское авиационное училище связи, после чего ее направили в 3-й запасной авиаполк. Там она переучилась на штурмана.
Всего в годы Великой Отечественной войны Галина Павловна совершила 36 боевых вылетов. Она награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медалями.
Во время войны она встретила своего мужа Георгия Бельцова. У них родились трое детей, а затем появились семеро внуков и 13 правнуков.
Брок-Бельцова была вице-президентом и почетным членом Союза женщин летных специальностей «Авиатриса». Она занималась общественной деятельностью, по ее инициативе изданы сборники воспоминаний ветеранов 125-го бомбардировочного авиационного полка им. Марины Расковой: «Расковцы в небе фронтовом», «По примеру Расковой», «Раскова снова зовет».
Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам
WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»
В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники
Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области
Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Подборка странных требований при аренде жилья
Названы мегаполисы, где сильнее всего упали продажи новостроек
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов