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Летчица — ветеран войны Галина Брок-Бельцова умерла на 100-м году жизни

Галина Брок-Бельцова
Галина Брок-Бельцова (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Почетный вице-президент Союза женщин летных специальностей «Авиатриса», ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет, сообщили РБК в организации.

«Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков. Это тяжелейшая утрата», — говорится в тексте некролога.

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Галина Павловна Брок родилась 12 февраля 1925 года. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 16 лет. В 1943 году Галина Павловна окончила Московское авиационное училище связи, после чего ее направили в 3-й запасной авиаполк. Там она переучилась на штурмана.

Всего в годы Великой Отечественной войны Галина Павловна совершила 36 боевых вылетов. Она награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медалями.

Во время войны она встретила своего мужа Георгия Бельцова. У них родились трое детей, а затем появились семеро внуков и 13 правнуков.

Брок-Бельцова была вице-президентом и почетным членом Союза женщин летных специальностей «Авиатриса». Она занималась общественной деятельностью, по ее инициативе изданы сборники воспоминаний ветеранов 125-го бомбардировочного авиационного полка им. Марины Расковой: «Расковцы в небе фронтовом», «По примеру Расковой», «Раскова снова зовет».

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Теги
некролог летчица ветеран Великая Отечественная война
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