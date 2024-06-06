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Глава Тульской области рассказал о разговоре с Дюминым перед назначением

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Отставки губернаторов
Врио губернатора Тульской области Миляев намерен продолжить взятый при Дюмине курс развития области. Новый глава региона уверен, что у них найдутся «точки соприкосновения» с помощником президента для решения вопросов региона
Алексей Дюмин и Дмитрий Миляев
Алексей Дюмин и Дмитрий Миляев (Фото: Алексей Шершнев / ТАСС)

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал РБК о разговоре со своим предшественником Алексеем Дюминым после его назначения помощником президента. 

«Проработав вместе много лет, у нас [сложилось] общее понимание целей и задач, которые стоят перед регионом. Свою задачу в данный момент вижу в продолжении курса», — пояснил Миляев. 

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Дмитрий Миляев

«Что касается Алексея Геннадьевича, то, я полагаю, что проработав восемь лет в регионе, он, конечно, прикипел к нему сердцем. Ну, а учитывая тот объем полномочий, который у него есть на сегодняшний день, я убежден, что у нас найдутся точки соприкосновения для решения наиболее важных ключевых вопросов», — подчеркнул глава региона.

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Дмитрий Миляев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области 14 мая, после того, губернатор Алексей Дюмин был назначен помощником президента.

Миляев родился и построил карьеру в Тульской области. В 2000-е он работал на тульских предприятиях, в том числе на руководящих должностях. В 2011 году пришел на работу в областное министерство сельского хозяйства и к 2014 году возглавил его.

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Когда регион в начале 2016 года возглавил Алексей Дюмин, Миляев стал заместителем председателя правительства Тульской области. В 2019 году чиновник стал главой администрации Тулы, но в 2022 году вернулся в областную администрацию, став первым заместителем губернатора. С этой должности Дмитрий Миляев ушел на пост главы региона после перехода Дюмина на федеральную должность.

В конце мая другой первый вице-губернатор Тульской области Вячеслав Федорищев возглавил Самарскую область. В интервью РБК он рассказал, что после назначения врио губернатора области первый звонок сделал Алексею Дюмину. «Он мой командир. Доложился по форме», — сказал Федорищев.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Тульская область Дмитрий Миляев Тула Алексей Дюмин отставки и назначения
Алексей Дюмин фото

Алексей Дюмин

помощник президента России, секретарь Госсовета, генерал-полковник
28 августа 1972 года
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